FIFA impone sanción a la FESFUT tras los incidentes en el partido contra Surinam

La Federación Salvadoreña de Futbol informó por medio de un comunicado las sanciones impuestas por la FIFA a través de su Comité Disciplinario debido a los incidentes de racismo y discriminación ante el partido contra Surinam.

Entre las sanciones que sufrirá la FESFUT y La Selecta están:

● una multa de 50,000 francos suizos, ($62,715) deberán destinarse a la implementación de un plan integral contra la discriminación que deberá ser aprobado por el máximo ente rector del fútbol mundial.

● Además, se sancionó a la Selecta con un cierre mínimo del 15 % del aforo aprobado en el inmueble, especialmente en las gradas ubicadas detrás de las porterías, en su próximo partido como local por las eliminatorias mundialistas 2026, contra Panamá en el estadio Cuscatlán.

«La FESFUT reitera su firme rechazo a cualquier manifestación de racismo o discriminación, y reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con FIFA, CONCACAF y demás organismos internacionales para garantizar que el fútbol salvadoreño se viva en un ambiente de respeto, igualdad y unidad», dijo la FESFUT.