Herbalife presenta nuevo producto: Nutri muffin sabor a chocolate 

Con el objetivo de seguir ofreciendo alternativas que contribuyan a una alimentación nutritiva y consciente, Herbalife lanza en El Salvador su nuevo Nutri Muffin sabor a chocolate, una deliciosa mezcla en polvo para preparar muffins nutritivos como fuente de proteína y fibra, de solo 170 calorías, pensado para contribuir a la sensación de saciedad** entre comidas sin renunciar al sabor.

Este innovador producto se prepara de forma rápida y sencilla: solo se necesita agregar agua y colocarlo en el microondas por 2:15 minutos aproximadamente. Cada porción aporta 8 gramos de proteína (gracias a la proteína de soya) y 6 gramos de fibra, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan saciedad**, apoyar su bienestar intestinal y placer en un solo bocado.

Nutri Muffin está formulado con ingredientes como inulina, semillas de chía y linaza, que favorecen el tránsito y el bienestar intestinal. Además, se trata de un producto con ingredientes de origen vegetal, apto para dietas veganas y vegetarianas, y que no contiene gluten, lactosa, colorantes artificiales ni azúcar añadida, lo que lo convierte en una alternativa nutritiva frente a los panificados tradicionales del mercado.

Este lanzamiento responde al compromiso de Herbalife de crear nuevos momentos de consumo con productos nutritivos, permitiendo a los consumidores disfrutar de un dulce antojo sin culpa, que además es rico, saciante** y práctico para su día a día. “Nutri Muffin es mucho más que un muffin: es una solución para disfrutar algo dulce sin culpa.

Diseñado para quienes buscan cuidarse sin complicaciones, combina sabor y nutrición en una preparación fácil y rápida. Con su aporte de proteína y fibra, no tendrás que elegir entre lo delicioso y lo nutritivo: ¡lo tienes todo en uno!”, destaca Viviana Jiménez, Gerente de Marketing de Herbalife Centroamérica.

Con la presentación de este producto al mercado, Herbalife sigue expandiendo su portafolio, innovando para ofrecer nutrición con sabor, conveniencia y respaldo científico.