Condenan 40 años de cárcel a hombre que asesinó a su compañera de vida

La Fiscalía General de la República (FGR), condenó a Nelson Roberto Ochoa Reyes a cumplir 40 años de cárcel debido al delito de feminicidio agravado de su compañera de vida.

«La FGR logró que Nelson Roberto Ochoa Reyes sea condenado a 40 años de prisión por el feminicidio agravado de su compañera de vida», dijo la FGR.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en marzo de 2024 en San Ignacio, Chalatenango.

Según las investigaciones, este hombre ejercía violencia física en perjuicio de la víctima. El día del crimen, luego de una discusión, Ochoa la golpeó hasta causarle la muerte.