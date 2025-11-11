Decathlon abre su primera tienda en El Salvador con Tarjetas de Regalo y Sorpresas para los primeros 100 en fila

El próximo 21 de noviembre, Decathlon abre las puertas de su primera tienda en el país, en Multiplaza San Salvador. Una nueva historia comienza con un propósito: hacer accesible el deporte a todos los salvadoreños, inspirando a descubrir nuevas disciplinas y disfrutar los beneficios de una vida activa.

Para celebrar su apertura con la población salvadoreña ofrecerán las siguientes experiencias únicas:

Las primeras 30 personas en la fila, al momento de la apertura de la tienda recibirán una tarjeta de regalo de $50, para disfrutar nuestra amplia oferta deportiva ese mismo día.

Las siguientes 70 personas en fila (hasta el puesto 100) recibirán una mochila marca Quechua, perfecta para acompañar cada aventura.

Además, prepárate para disfrutar el ambiente Decathlon:

Circuito deportivo con premios y descuentos.



DJ en vivo para animar la jornada.



Photo Booth para capturar tus mejores momentos y participar por tarjetas de regalo de $150.



Alfombra azul, conteo regresivo y corte de cinta inaugural para dar inicio a una nueva era del deporte en el país.

Este día especial contará con la presencia de la atleta salvadoreña Ivonne Nochez, campeona mundial de patinaje y embajadora de Decathlon El Salvador, quien representa los valores de superación, pasión y accesibilidad que impulsan a la marca. Su historia inspira a más personas a moverse, descubrir y disfrutar el deporte sin límites.

Con más de 5,000 productos para 65 disciplinas, Decathlon llega para movilizar el deporte en El Salvador, ofreciendo innovación, calidad y precios accesibles para todos.