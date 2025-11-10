La Selecta Sub-17 pierde 0-7 ante Alemania

La Selecta sub-17 se despide de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, Catar 2025. La azulita cayó vapuleada 0-7 ante Alemania, por lo que las posibilidades de seguir en la competición se le hace imposibles.

El festín de goles inició desde los primeros treinta minutos de partido. Jeremiah Mensah al 32′ anotó el 1-0, mientras que Alexander Satff al 41′ y Wisdom Mike ponen el 3-0 antes del descanso.

Para el segundo tiempo, Andrew Reyes marcó en propia puerta al 52′, Jeremiah Mensah anotó el 5-0 al 57′. Para sentenciar el partido, Lasse Eickel sumó el 6-0 al 72′ y Christian Prenaj al 84′ firmó el 7-0.

Con estos resultados la fase de grupos es el siguiente: Alemania en primer lugar con 5 puntos, seguido por Colombia con las misma cantidad, mientras que Corea del Norte se mantiene en tercer lugar con 4 unidades y El Salvador de último con 1 punto.