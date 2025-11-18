MARN: «Este martes el ambiente se mantendrá caluroso»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes, se espera que el clima se encuentre caluroso, aparte de la probabilidad de algunas lluvias.

«Este martes el ambiente se mantendrá caluroso y, desde la tarde, se prevén lluvias en las zonas norte, central y occidental, las cuales podrían extenderse hacia la noche», mencionó la Cartera de Medio Ambiente en X.

El meteorólogo Amides Figueroa, dijo que Las temperaturas máximas serán: 30 – 35 C° en la zona occidental; 29-35 °C en la zona central y 33 y 35 C° en la zona oriental.