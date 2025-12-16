Estos son los precios de las entradas para la final Alianza vs Firpo

La cuenta oficial de La Primera División de Futbol anunció los precios que tendrán las entradas para la Final de Liga Pepsi Apertura 2025 donde Alianza y Firpo buscarán coronarse como campeones.

El partido será disputado el próximo 20 de diciembre a las 6:15 pm. en el estadio Jorge «Mágico» González, y el precio de las entradas será:

Sol General: $20

Tribuna Baja: $45

Tribuna Alta: $65

La fuente indicó que la Venta de boletos (únicamente en línea) en https://smartticket.fun/es a partir del miércoles 17 Dic. a las 12:00 mediodía.

Además detalló que no sé permitirá el ingreso de niños menores de 2 años y los niños mayores de 2 años pagan boleto a precio normal.