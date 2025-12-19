Inauguran cinco nuevas rutas en El Salvador hacia los Estados Unidos

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de conexión internacional, Frontier Airlines, cinco nuevas rutas que conectan desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” hacia los Estados Unidos.

«Hoy damos un paso importante en la conectividad aérea del país con la apertura de cinco nuevas rutas de Frontier Airlines», manifestó el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker.

El titular de CEPA, mencionó que estas operaciones conectarán a El Salvador con Washington, Miami, Houston, Orlando y Dallas, en Estados Unidos.

«Es importante recalcar que ya tenemos el vuelo de Atlanta operando desde hace un par de meses, con esto vamos a tener seis vuelos de esta compañía operando en el Aeropuerto Internacional de El Salvador», dijo el presidente de CEPA.

“Las rutas directas representan más opciones para los salvadoreños, mayores oportunidades para el turismo y más competencia. Somos un país de cielos abiertos, estos avances se reflejan en anuncios como el que hoy estamos celebrando”, detalló Anliker.