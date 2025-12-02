MARN: «Este martes el ambiente será muy caluroso»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mencionó que para este martes se espera que haya un ambiente muy caluroso con probabilidades de que se presenten algunas lluvias en la tarde y noche.

La Cartera de Medio Ambiente menciono que durante la mañana, el cielo estará poco nublado y sin lluvias.

Por la tarde, se prevén lluvias en la zona norte y en los alrededores de la franja volcánica central y occidental.

Mientras que en la noche, continuarán las lluvias entre la zona paracentral y central, con posibilidad de actividad eléctrica.

«El viento variará entre 9 y 18 km/h, superando los 25 km/h en zonas altas», agregó el Ministerio de Medio Ambiente en redes sociales.