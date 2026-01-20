Bad Bunny promete que “el mundo bailará” en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny encendió las redes sociales con un video promocional en el que promete que “el mundo va a bailar” durante su presentación en el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El material, difundido por Apple Music y la NFL, muestra al artista moviéndose al ritmo de su tema “BAILE INoLVIDABLE” mientras invita a personas de distintas culturas, edades y estilos a unirse a la fiesta global que será su espectáculo en el icónico intermedio del Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos en el mundo.

Bad Bunny acompañó el video con un mensaje en sus redes sociales en español: “El 8 de febrero el mundo bailará”, reforzando la idea de que su show buscará celebrar la diversidad cultural y el ritmo latino en una de las plataformas más grandes del entretenimiento global.

Expectativas y reacciones

La NFL y Apple Music han utilizado el video y el lema “On February 8, The World Will Dance” (“El 8 de febrero, el mundo bailará”) como parte de la campaña oficial para anticipar el espectáculo de medio tiempo, que se transmitirá en vivo durante la final de la liga de fútbol americano.

La elección de Bad Bunny — considerado uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad — ha generado mezcla de entusiasmo y polémica. Mientras muchos aplauden que un artista en español y con raíces puertorriqueñas encabece un momento tan emblemático, sectores conservadores han cuestionado la decisión, incluso organizando reacciones críticas en redes sociales.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX será un momento clave no sólo para el artista, sino también para la representación latinoamericana en el entretenimiento global, y promete convertirse en uno de los momentos más destacados del evento deportivo de mayor audiencia en Estados Unidos y el mundo.

