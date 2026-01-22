Impulsan plan masivo de mantenimiento vial en el área Metropolitana de San Salvador

El director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIALITO), Alex Beltransv, explicó que para el 2026 se iniciarán labores masivas de mantenimiento vial. Detalló que las cuadrillas están desplegadas en todo el territorio atendiendo denuncias e interviniendo las vías solicitadas.

“Este 2026 estamos listos, realizamos trabajos de mantenimiento desde el inicio del año. Estamos preparados para ejecutar un mantenimiento masivo, principalmente en el Área Metropolitana de San Salvador y posteriormente las labores intensas se trasladarán al interior del país. Además, haremos intervenciones en conjunto con el Ministerio de Obras Publicas y la Dirección de Obras Municipales (Obra Municipal). Son tres áreas importantes que contemplan estos trabajos. Una es la rehabilitación que se hace con la técnica de reciclado en frío, reciclado en caliente, sustitución completa de la carpeta, también tareas de bacheo y hay calles secundarias en las que vamos a trabajar”, añadió.

“Trabajamos en las diferentes calles para que estas se encuentren en condiciones adecuadas, así como las vías que tienen requerimientos especiales donde no debe haber, por ejemplo, reductores o túmulo. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre estamos haciendo diferentes obras, como bacheo en vías pavimentadas, balastado en vías no pavimentadas, señalización, entre otras, que permiten que la población pueda trasladarse sin problema”, explicó.