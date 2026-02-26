Capturan mujer que presuntamente portaba droga en la colonia Santa Rita 1, Ayutuxtepeque

En la colonia Santa Rita 1, distrito de Ayutuxtepeque, San Salvador Centro, fue capturada Amy Paola Alvarado González, de 19 años, durante un procedimiento policial desarrollado en horas de la madrugada.

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional Civil, la joven fue intervenida por un equipo que patrullaba la zona cuando trasladaba presunta droga.

Durante el procedimiento se le incautaron dos porciones grandes de marihuana, una porción pequeña adicional, dinero en efectivo, una báscula digital y un teléfono celular.

La detenida será remitida por el delito de tráfico ilícito de drogas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.