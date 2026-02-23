Cuando la Tecnología escucha, la Inclusión se vuelve real

En Claro Centroamérica creemos que la tecnología solo cumple su propósito cuando es accesible para todos. Por eso, como parte de nuestra campaña regional “Más Claro para Todos”, presentamos nuestra herramienta de accesibilidad digital en nuestro sitio web, diseñada para acompañar de forma más humana y empática a personas con fatiga visual, baja visión, dislexia y daltonismo.

Esta iniciativa nace desde la convicción de que la inclusión digital no es un complemento, sino un derecho. Es por eso que la web www.claro.com.sv, junto con los sitios de Claro en los demás países de la región, integra un menú de accesibilidad que permite a más personas navegar de forma autónoma, sencilla y sin barreras, acercándolas a la información y a los servicios que forman parte de su vida diaria.

El botón de accesibilidad en la web de Claro permite:

Lectura en voz alta, facilitando el acceso a contenidos para personas con discapacidad visual.

Modo de alto contraste y ajustes de color, pensados para usuarios con daltonismo.

Fuentes y espaciado optimizados, que mejoran la experiencia de lectura en personas con dislexia.

“En Claro entendemos que conectar no es solo brindar tecnología, sino escuchar, comprender y diseñar pensando en las personas. Con ‘Más Claro para Todos’ reafirmamos nuestro compromiso de derribar barreras digitales y construir espacios donde cada persona se sienta incluida, respetada y acompañada”, expresó Claudia Trejo, jefa de Relaciones Públicas de Claro El Salvador.

«Más claro para todos» no solo conserva el valor de la transparencia, sino que lo amplía hacia un enfoque más empático y colectivo. Hoy, se trata de asegurar que cada persona lo entienda, lo sienta cercano y lo vea útil en su día a día. Desde el lenguaje que usamos hasta la forma en que presentamos nuestros productos, buscamos ser más comprensibles, accesibles y humanos.

La accesibilidad web no solo mejora la experiencia de navegación, sino que abre oportunidades, fomenta la equidad y fortalece la inclusión social. Según el World Wide Web Consortium (W3C), las plataformas digitales accesibles benefician a más del 15% de la población mundial, incluyendo personas adultas mayores y usuarios con dificultades temporales o permanentes.

Con esta herramienta, Claro Centroamérica reafirma su liderazgo en innovación con propósito, demostrando que la tecnología puede y debe ser una aliada para la inclusión real. Porque cuando la conectividad es accesible, el futuro es más justo, más humano y, sobre todo, Más Claro para Todos.