Sofocan incendio en Caserío El Cacao, cantón San José Arriba

Cuerpo de Bomberos extinguió un incendio registrado en un terreno con abundante maleza seca, hojarasca y llantas en desuso, ubicado en el caserío El Cacao, cantón San José Arriba, distrito de Santiago Nonualco, La Paz Centro.

«Sofocamos incendio en terreno con abundante maleza seca, hojarasca y llantas en desuso, en Santiago Nonualco, La Paz Centro», indicó el Cuerpo de Bomberos.

Durante la intervención se realizaron labores de liquidación y enfriamiento, con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia zonas cercanas. El incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.