Ricardo Montaner confirma su llegada a El Salvador

El cantautor venezolano, Ricardo Montaner, regresa a los escenarios con su gira “El Último Regreso” y El Salvador se suma a la lista de países que el artista ha escogido para deleitar a sus fanáticos con sus grandes éxitos, tras más de 40 años de carrera. Las entradas estarán a la venta a partir del 13 de marzo del 2026, en Fun Capital.

El propio Ricardo Montaner expresó que esta gira es un reencuentro con su público y una forma de revivir sus grandes éxitos después de una pausa en su carrera. En palabras del artista, “el amor es una de las más grandes expresiones que el ser humano puede tener y esta reunión va ser, particularmente, hermosa y un encuentro espectacular si Dios quiere”.

Cosmo Producciones sigue complaciendo al público salvadoreño

Este espectáculo, que se llevará a cabo el próximo 3 de octubre en el Gimnasio Nacional, combina nostalgia, la historia de su carrera con una banda en vivo donde no podrán faltar grandes clásicos como: “Tan Enamorados”, “Bésame”, “Me va a Extrañar”, “La Cima del Cielo”, y también incluye su más reciente lanzamiento “El Último Regreso”.