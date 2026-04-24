El té destaca como una opción práctica para el bienestar diario

El té, la bebida más consumida en el mundo después del agua, continúa posicionándose como un aliado clave para quienes buscan incorporar hábitos de bienestar en su vida diaria. Con origen en China y la India, esta infusión milenaria ha trascendido culturas debido a su equilibrio entre tradición, sabor y beneficios respaldados por la ciencia.

En un contexto donde cada vez más personas priorizan opciones funcionales dentro de su alimentación, el té destaca por su versatilidad y aporte de antioxidantes. Sus propiedades lo convierten en una alternativa práctica para acompañar distintas rutinas, desde quienes buscan incrementar su sensación de energía hasta quienes priorizan hidratación o bienestar integral.

Entre los principales beneficios del Té se encuentran:

Estimulación del metabolismo y energía diaria: La cafeína presente en el té puede activar temporalmente el metabolismo y contribuir a una mayor sensación de vitalidad. En variedades como el té verde, compuestos como las catequinas potencian este efecto.

La cafeína presente en el té puede activar temporalmente el metabolismo y contribuir a una mayor sensación de vitalidad. En variedades como el té verde, compuestos como las catequinas potencian este efecto. Acción antioxidante: Debido a su contenido de polifenoles, el té ayuda a combatir el estrés oxidativo, favoreciendo la salud celular y el bienestar general.

Debido a su contenido de polifenoles, el té ayuda a combatir el estrés oxidativo, favoreciendo la salud celular y el bienestar general. Apoyo a la salud cardiovascular: Su consumo se ha asociado con efectos positivos en la presión arterial y el colesterol, contribuyendo al cuidado del corazón.

Su consumo se ha asociado con efectos positivos en la presión arterial y el colesterol, contribuyendo al cuidado del corazón. Mejora del enfoque y estado de alerta: La combinación de cafeína y L-teanina puede favorecer la concentración y el rendimiento cognitivo de forma más equilibrada.

La combinación de cafeína y L-teanina puede favorecer la concentración y el rendimiento cognitivo de forma más equilibrada. Hidratación con valor agregado: Además de aportar líquidos al organismo, el té ofrece una alternativa baja en calorías, ideal para complementar la hidratación diaria.

En línea con esta tendencia hacia elecciones de estilo de vida más conscientes, Herbalife presenta en el país, su Té Concentrado de Hierbas sabor frambuesa, una nueva opción que se suma a una categoría en crecimiento dentro del bienestar cotidiano.

Esta mezcla, baja en calorías, puede disfrutarse fría o caliente y combina té verde y té orange pekoe con semillas de cardamomo, hibisco y malva. Este producto contiene cafeína, ingrediente que estimula temporalmente el metabolismo y eleva la sensación de vitalidad. Por su naturaleza, los tés utilizados también aportan antioxidantes como las catequinas y polifenoles característicos de esta infusión.

“Este lanzamiento responde al compromiso de Herbalife de acompañar a las personas en su búsqueda de bienestar integral, mediante opciones diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de vida y hábitos de alimentación”, señaló Viviana Jiménez, gerente de Marketing de Herbalife Centroamérica.

Con esta incorporación, Herbalife amplía su portafolio en un segmento marcado por la convergencia entre ciencia, control del proceso productivo y una demanda creciente por productos funcionales orientados al bienestar cotidiano.

Los productos Herbalife no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados para su consumo por adultos. Revise su etiqueta antes de consumirlos.