Familia de Cocolito pide oraciones y desmiente campañas de dinero

La familia del reconocido payaso salvadoreño Cocolito pidió a la población mantenerse informada únicamente por canales oficiales, luego de que circularan publicaciones falsas relacionadas con su estado de salud y supuestas solicitudes de ayuda económica.

A través de un video difundido en redes sociales, Cocolito Jr. explicó que su padre fue intervenido quirúrgicamente debido a un problema en uno de sus ojos y aseguró que, hasta el momento, la recuperación avanza favorablemente.

Según detalló, el artista permanece bajo observación médica mientras continúa recibiendo atención especializada. Asimismo, aclaró que en ningún momento la familia ha solicitado apoyo monetario, desmintiendo publicaciones y mensajes que piden depósitos a nombre del artista.

“Solo pedimos las oraciones de sus seguidores”, expresó el familiar, quien además pidió a la población no realizar depósitos ni transferencias relacionadas con supuestas campañas de ayuda vinculadas al payaso.

El estado de salud del artista ha generado múltiples mensajes de apoyo y muestras de cariño por parte de seguidores salvadoreños y centroamericanos, quienes han expresado sus deseos de pronta recuperación.

Cocolito es considerado una de las figuras más reconocidas del entretenimiento popular en El Salvador y la región centroamericana.