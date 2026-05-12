FESFUT sanciona a árbitros por errores en cuartos de final del Clausura 2026

La Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó sobre sanciones contra dos integrantes del cuerpo arbitral tras identificar errores durante los partidos de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2026.

Mediante un comunicado oficial, la entidad detalló que el juez de línea Carlos Vargas fue suspendido por dos partidos luego de sancionar un fuera de lugar inexistente en contra de Club Deportivo FAS durante el encuentro frente a Cacahuatique, disputado el pasado 9 de mayo en el estadio Óscar Quiteño.

Según explicó la Comisión de Árbitros, la decisión anuló un gol legal a favor del conjunto santaneco, por lo que se determinó aplicar la sanción correspondiente.

Asimismo, la FESFUT anunció la suspensión por un partido del árbitro Germán Stanley Martínez, debido a que no sancionó un penalti “claro y evidente” a favor de Alianza FC en el partido ante Club Deportivo Águila, jugado en el estadio Jorge “Mágico” González.

La Comisión indicó que las medidas buscan mantener la transparencia y la responsabilidad en el desempeño arbitral durante las fases decisivas del campeonato nacional.