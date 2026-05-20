Hábitat El Salvador beneficiará a 800 familias con mejoras en viviendas ante temporada invernal

Hábitat para la Humanidad El Salvador lanzó la campaña “Preparémonos para el invierno”, una iniciativa desarrollada junto a empresas aliadas con el objetivo de apoyar a 800 familias salvadoreñas en condición de vulnerabilidad durante la temporada lluviosa.

El proyecto busca reducir los riesgos que enfrentan cientos de hogares ante las lluvias, mediante la entrega de kits de mejoramiento habitacional enfocados en reparación de techos, pintura y colocación de pisos.

Durante la presentación de la campaña, el director ejecutivo de Hábitat El Salvador, Ernesto Tobar, destacó la importancia de sumar aliados para beneficiar a más familias salvadoreñas.

“Convocar a más socios y aliados es parte de nuestra misión para servir a familias en todo el país. Oficialmente compartimos nuestra campaña ‘Preparémonos para el invierno’ con aliados, agradeciendo el aporte de cada socio para construir un mejor futuro, juntos”, expresó.

Según detallaron, el proyecto contempla la entrega de 150 kits para reparación de techos, con el fin de evitar filtraciones y daños provocados por las lluvias; 350 kits de pintura para proteger y mejorar paredes; y 300 kits de pisos para brindar mayor seguridad y salud dentro de los hogares.

Cada familia recibirá un tipo de mejoramiento específico, dependiendo de las necesidades identificadas en sus viviendas. La implementación se desarrollará en seis departamentos del país: Cuscatlán, La Libertad, San Salvador, San Vicente, Santa Ana y Sonsonate, bajo un modelo de acompañamiento técnico y participación comunitaria.

La campaña cuenta con el respaldo de empresas como Saltex, Sherwin Williams, Holcim, Vidrí, Solaire y Blokitubos, en una alianza orientada a fortalecer la resiliencia de las viviendas frente a eventos climáticos. De acuerdo con la organización, la inversión conjunta del proyecto supera los $520 mil dólares y se espera finalizar la entrega de kits durante septiembre de 2026.