Director de la DFC destaca avances de El Salvador y reafirma interés en fortalecer inversiones

El director ejecutivo de la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), Ben Black, destacó el liderazgo del presidente Nayib Bukele y afirmó que El Salvador se ha consolidado como un país más seguro y como un socio fortalecido de Estados Unidos.

De acuerdo con las declaraciones compartidas, el representante de la institución señaló que el país ha trazado una estrategia ambiciosa para posicionarse como un destino importante para la inversión tecnológica y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

“El Salvador es hoy un país más seguro y un socio más fuerte de Estados Unidos”, expresó Black, al referirse a los cambios y avances que, según indicó, han fortalecido la relación entre ambas naciones.

Asimismo, reiteró el interés de la DFC en continuar fortaleciendo la alianza con El Salvador mediante inversiones orientadas al desarrollo de infraestructura y al impulso del crecimiento económico.

La institución busca promover proyectos que contribuyan a generar prosperidad y nuevas oportunidades para la población salvadoreña, además de fortalecer las condiciones para atraer inversión y ampliar la cooperación entre ambos países.