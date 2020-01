Fuertes acusaciones de Cristina López contra PCN: Otros exdiputados cobran salario sin llegar a la Asamblea

La exdiputada del PCN, Cristina López, realizó varias acusaciones contra ese partido como respuesta ante una publicación periodística que reveló que ella cobra un salario mensual de $2 mil de la Asamblea Legislativa sin llegar.

La exparlamentaria reside actualmente en Estados Unidos y de entrada responsabilizó al actual presidente del Parlamento, Mario Ponce, de cualquier ataque a ella o su familia.

‘Me veo en la necesidad de venir a Twitter a aclarar ciertas dudas que han surgido: es cierto que tuve que migrar a Estados Unidos, sentía que mi vida corría peligro de seguir en El Salvador’, escribió la exdiputada.

En varios hilos por Twitter, López reveló que otros exdiputados del PNC también reciben un salario sin llegar a la Asamblea Legislativa. Se trata del coronel Roberto Leiva, Elizardo González Lovo, Dagoberto Marroquín y Rafael Machuca.

Además, expuso que la excandidata a diputada y asilada en Estados Unidos Hilda Jiménez (madre de Kathya Miranda) también recibió salarios de la Asamblea Legislativa pero que fue sacada de planilla cuando se percataron que se haría una auditoría.

‘Que el actual presidente Ponce diga que defraude al Estado, de su parte es hasta absurdo, o ¿se le olvido cuando autorizo la contratación de Hilda Jiménez? Doña Hilda también vive en EEUU, tiene asilo por el lamentable caso de su hija y recibió por dos años salario de asamblea’, denunció.

Cuando escucharon rumores de una auditoría, la eliminaron de la planilla, pero en su lugar contrataron a un primo de ella, quien nunca puso un pie más que para firmar contrato, y eso estaba autorizado por el dip Ponce, quien era coordinador de grupo parlamentario. — Cristina López (@cristinaelopez3) January 13, 2020

López además se refirió vagamente a otros casos relevantes como el asesinato de Ramón Kury y el caso Rais.

De los presuntos responsables del asesinato del líder del PCN, Ramón Kury, hay otro más que es empleado de la Asamblea, autorizado por el coronel (Antonio) Almendariz, y hay un cuarto que es agente PPI, antes asignado a mí, hoy a la actual diputada.

Muchos se preguntaran también la pieza para "favorecer a Rais" esa pieza fue presentada por miembro del batallón cobra, con malicias engañaron a un colaborador para obtener mi sello, tuve la grabación de quien la presentó y me obligaron a destruirla — Cristina López (@cristinaelopez3) January 13, 2020

‘Esto no me exime de culpas ni limpia mis errores, sentí la necesidad de aclararlo, esta ex atleta y ahora inmigrante como muchos de nuestros hermanos salvadoreños, solo es un chivo expiatorio del PCN, que NO ES NI LA SOMBRA del partido que tanto bien hizo por ESA en los 60 y 70’, con estas palabras escritas en un Twit la exdiputada cerró hilo.

Entre todas las reacciones que generó en redes sociales está la del Fiscal General, Raúl Melara, quien tildó de grave la denuncia de López.