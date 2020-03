Exposición «El olvido está lleno de memoria» se inauguró en Museo Regional de Occidente

Por Joel Martínez | Museo Regional de Occidente

Recientemente se inauguró en el Museo Regional de Occidente la exposición temporal denominada “El olvido está lleno de memoria”.

La investigadora y curadora de la muestra es la antropológa Ninel Pleitez, quien expresó que éste trabajo tiene como único objetivo el mostrar a través de ella las diversas aristas de las experiencias vividas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado salvadoreño para contribuir a la dignificación de las victimas.

Además comentó: «La idea es reconocer el valor de las victimas sobrevivientes que han salido adelante hoy en día y que aún visibilizan el tema», «la muestra no contiene parcialidad de los culpables, tanto la guerrilla como la fuerzas del estado cometieron barbaries según lo revela La Comisión de la Verdad «, culminó.

Por su parte, Julio Aragón, director del museo expresó que es importante el transmitir la memoria histórica de nuestro país a las presentes y nuevas generaciones ya que esto enriquece el conocimiento cultural, y a la vez se realiza con esta exposición un reconocimiento a las personas que fueron las victimas directas durante la guerra.

“En la muestra que exhibimos podemos apreciar los daños y la violencia sin medida que se utilizó contra civiles que quedaron en medio de un conflicto que no era de ellos, masacres y torturas fueron realizadas, pero no es dar énfasis a esos hechos, si no, el no olvidar los errores que se cometieron, para que estos hechos no se repitan nunca más.”, finalizó Aragón.

Martha Aguilar, docente de la Escuela Interamerciana expresó que este tipo de actividades es de gran importancia para los estudiantes, ya que es un conocimiento actualizado y un refuerzo de lo que se estudia en las aulas en relación a nuestra historia y cultura.

Los estudiantes de bachillerato de la Escuela Interamericana, y del C.E. I.N.S.A. de Santa Ana fueron parte del público del evento, y que al final degustaron de un rico refrigerio.

Esta exposición histórica-lúdica estará abierta al público nacional y extranjero por un periodo de 4 meses. Para coordinar tu visita guiada al museo o más información puedes llamar al 2441-2128 o escribir al siguiente Whatssapp 7210-1065.