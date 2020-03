MAG verifica abastecimiento de granos básicos y estabilidad de precios

Autoridades de la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) visitaron diferentes comercios en la Calle Gerardo Barrios, San Salvador, para verificar que no exista incremento en el precio de granos básicos como el maíz y frijol, de igual manera constataron que haya suficiente abastecimiento de los mismos en estos momentos que se vive la emergencia por el COVID-19.

Luis Miguel Segovia Granillo, Subdirector de la DGEA, y Néstor Enrique Martínez Guillén, jefe del Departamento de Información de Precios de la misma Dirección fueron los que lideraron la visita que permitió constatar la estabilidad de precios.

Según la información recopilada en la jornada de monitoreo, el quintal de maíz se encuentra entre los 17 y 18 dólares y el quintal de frijol entre 50 y 54 dólares. Por tanto, las autoridades aseguran que hasta el momento los precios son estables y no hay razón para especular o incrementar precios en granos básicos.

“Este día fuimos a la Calle Gerardo Barrios, en esta plaza de comercialización es donde están los mayoristas de granos básicos; pudimos observar que el abastecimiento de maíz, frijol y otros cereales está en excelentes condiciones. Los comerciantes nos comentaron que siguen entrando las rastras de Nicaragua que transportan frijol; y que hay bastante maíz en el puerto. Por el momento no hay ningún problema de desabastecimiento, así que pido a la población que no se alarme, que no entre en pánico, porque el país tiene abastecimiento”, expresó Luis Miguel Segovia

El subdirector explicó que existe coordinación entre el MAG, Defensoría del Consumidor (DC) y Superintendencia de Competencia (SC) para dar seguimiento a los monitoreos de precios en mercados, supermercados y tiendas. Por lo que se invita a la población a denunciar ante dichas instancias cualquier establecimiento que incremente precios de productos, porque no existe motivo para subir ni para la especulación de precios en granos básicos.

José Miguel Piloña Araujo, comerciante e importador mayorista detalló que “el maíz norteamericano ahorita ya se le está dando a $18.00 el quintal y el maíz nacional anda por $17.00, esos son los precios que hay; el frijol ronda $50.00 a $54.00 el quintal; el maicillo anda por los $15.00 a $16.00”.

El comerciante Antonio Ayala explicó que los precios se han mantenido. “Lo que se ha dado es un leve incremento en el maíz nacional, pero es un comportamiento que siempre se da y en el mes de mayo vuelve a bajar. Ahorita que empieza a entrar el maíz mexicano se supone que va a volver a bajar”, precisó.

El comerciante, además de agradecer las medidas tomadas por el Gobierno, hizo un llamado para que la población no se alarme. “Producto siempre va a haber, porque gracias a Dios el presidente de la República ha tomado buenas medidas para que -los granos básicos- pasen por la frontera”, expresó Ayala.