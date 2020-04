‘Fue desastroso’: Lizbeth Rodríguez revela la violencia que sufrió de niña

Por Fama

Lizbeth Rodríguez es una popular actriz y youtuber mexicana que fue integrante de uno de los programas más polémicos en YouTube de la empresa Badabun, el cual se encargaba de descubrir infieles ofreciendo dinero. Si bien es una de las mujeres más reconocidas en el mundo del Internet en cuanto a su labor frente a cámara, poco se conoce de su vida personal, la cual no ha sido “de color rosa”, pues durante su infancia vivió momentos sumamente duros.

Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa, El minuto que cambió mi destino que, abrió su corazón y reveló la violencia que sufrió cuando era niña, pues su infancia se vio envuelta en ciertas dificultades.

Fue cuando el periodista de espectáculos cuestionó a la famosa sobre su papá y la violencia intrafamiliar que vivió que, la TV host habló del difícil tema.

“Fue doloroso en su momento, he llegado al punto de mi vida en que ya soy una mujer hecha y derecha; independiente, me valgo por mí misma y siempre lo he dicho, bueno o malo yo lo agradezco y me ha hecho la persona que soy ahora”, fue parte del mensaje que dio ante la cámara.

“Me tocó ver cómo a mi mamá estando embarazada le pegaban con el palo de la escoba. Sí son situaciones muy traumáticas y si te soy sincera, la razón por la que mi mamá no regresó con ese hombre fue porque yo a los nueve años le dije que me quedaría con mi abuela”, continuó con su relato.

Además de los golpes a su mamá, Lizbeth también sufrió abuso sexual por su padre entre los cuatro y cinco años de edad, situación que logró superar sola, pues en aquél entonces temía por el daño que pudieran hacerle.

Lizbeth aseguró que después de ese momento, su mamá “abrió los ojos” y decidió alejarse de su padre y de sus maltratos logrando salir de ese círculo vicioso.