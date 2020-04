Glasswing International recibe premio a Emprendimiento Social 2020 de Skoll Foundation

La Fundación Skoll (Skoll Foundation) anunció los cinco galardonados por el Premio Skoll al Emprendimiento Social de 2020. Glasswing International, una organización sin fines de lucro fundada en El Salvador, fue seleccionada como uno de los ganadores a este premio.

“Reconocemos que el mundo está cambiando drásticamente y que, en estos momentos sin precedentes, es más importante que nunca que reunamos nuestra fuerza colectiva”, dice Jeff Skoll, Fundador y Presidente de Skoll Foundation. “Será necesario que todos nosotros trabajemos de forma colectiva y creativa, para dirigir la acción significativa y el cambio hacia un futuro mejor”.

Las organizaciones premiadas recibirán apoyo para aumentar la escala de sus obras e incrementar su impacto. Los emprendedores sociales pueden, además, incrementar su potencial de crecimiento mediante su participación a largo plazo en una comunidad global de líderes e innovadores visionarios.

“Estos líderes extraordinarios están trabajando para resolver algunos de los problemas más apremiantes del mundo. Están trayendo nuevas e innovadoras soluciones al cuidado de salud, el clima y el transporte, la corrupción, la prevención de la violencia y la democracia”, dijo Don Gips, director ejecutivo (CEO) de Skoll Foundation. “Cada emprendedor social tiene un enfoque diferente; sin embargo, todos están trabajando a favor de una visión compartida de un mundo más justo y sustentable”.

Los Premios Skoll distinguen a líderes transformadores cuyas organizaciones quebrantan el status quo, generan cambio sustentable a gran escala y están posicionadas para crear un impacto aún mayor.

Cada uno de los Galardonados del 2020 dirige una organización que demuestra una gran promesa de enorme impacto:

ARMMAN: Dra. Aparna Hegde y Ramesh Padmanabhan

ARMMAN utiliza la tecnología para expandir el acceso a la información y promover la búsqueda de salud entre las mujeres embarazadas, las madres y los niños, además de entrenar a los trabajadores de salud para mejorar la entrega de servicios sanitarios.

Center for Tech and Civic Life: Tiana Epps-Johnson, Donny Bridges y Whitney May

El Center for Tech and Civic Life (Centro para la Tecnología y Vida Cívica o CTCL) provee entrenamiento y herramientas de implementación, gratis o a bajo costo, a los administradores de elecciones locales, para ayudar a modernizar el proceso e interactuar mejor con los votantes – es el principal proveedor de entrenamientos y desarrollo profesional para oficiales electorales.

Glasswing International: Celina de Sola, Ken Baker y Diego de Sola

Glasswing Internaional utiliza y aumenta los recursos ya existentes en la comunidad para fortalecerlas y romper los ciclos de violencia. Su principal fuente de impacto es su enfoque en el programa Escuelas Comunitarias, que integra programas basados en evidencia en horarios extracurriculares, enfocados en el desarrollo de habilidades para la vida e intervenciones no clínicas de salud mental en escuelas públicas localizadas en comunidades estigmatizadas y marginadas.

The International Council for Clean Transportation: Drew Kodjak

El International Council for Clean Transportation (Concejo internacional de Transporte Limpio o ICCT) provee investigación y análisis objetivo de primer grado a oficiales gubernamentales y los interesados más relevantes para mejorar el funcionamiento pro ambiental y energéticamente eficiente de la transportación en carreteras y en vías marinas y aéreas.

Organized Crime and Corruption Reporting Project: Drew Sullivan y Paul Radu

El Organized Crime and Corruption Reporting Project (Proyecto de Reporte del Crimen Organizado y la Corrupción o OCCRP) está reinventando el periodismo investigativo para el siglo 21 como un bien social. A la vez que mantiene e inculca los máximos estándares editoriales y de ética periodística, desarrolla y utiliza las herramientas más innovadoras para permitir investigaciones colaborativas, seguras y basadas en datos.