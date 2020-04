Johnny Depp habla de la pelea con su ex en la que perdió parte de su dedo

Por Quien

Fue en 2015 cuando Johnny Depp apareció sin un trozo en uno de sus dedos. Nadie imaginó que detrás de ese accidente se ocultaba una historia tan desgarradora, que ahora ha visto la luz después de que se publicara un video en el que el actor explica cómo ocurrieron los hechos en marzo de 2015.

En medio de una acalorada pelea con Amber Heard, Depp recibió un corte. Aunque en un primer momento, intentó proteger a la también actriz, con quien se había casado solo un mes antes de la pelea, en el video reconoce que mintió y que lo hizo para protegerla.‘Básicamente tuve una lesión bastante desagradable que tuve que proteger en ese momento’, cuenta Johnny en el video publicado por DailyMail.

“Y entonces dije que me lo había golpeado en una de las enormes puertas de acordeón de la casa, pero ese no era el caso, en absoluto. Ella me lanzó una botella de vodka y mi mano estaba sobre en el mármol de la barra’.

“La primera botella pasó por mi oreja. Y la segunda era una botella más grande y la tiró a esa distancia y se estrelló contra la barra, me cortó la punta del dedo y el hueso estaba completamente destrozado ‘, aclaró Johnny, quien aseguró tuvo infecciones.

‘Básicamente tuve una lesión bastante desagradable que tuve que protegerla en ese momento’, dijo Johnny en el video, que acaba de ser publicado por DailyMail.com.

Sin embargo, la versión de Amber es muy distinta. ‘Ella dice que lo hice yo mismo, golpeando una pared’, contó el actor.

© Proporcionado por Quién

Hace apenas unas semanas, el diario británico The Sun reveló algunos de los mensajes que el actor enviaba a sus amigos durante la época en la que salía con Amber, mismos en los que incluso habla de asesinarla.