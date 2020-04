Las mejores anécdotas de la reunión virtual de los galácticos

Por 90 Minutos

Ronaldo Nazario, dueño del ​Valladolid y ex jugador del ​Real Madrid, subió un vídeo en directo de su cuenta de Instagram en el que se reunía para hablar con los ‘Galácticos’ con los que coincidió en su época en el conjunto blanco: Figo, Roberto Carlos, Casillas y Beckham

REUNIÓN DE GALÁCTICOS: Hace unas horas, Ronaldo hizo un vivo espectacular en Instagram. O fenômeno habló con Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham e Iker Casillas, compañeros en ese inolvidable Real Madrid🇪🇸. También se sumaron Christian Vieri y Gianni Infantino 🙌⚽️🌟🔥📱🙏👏 pic.twitter.com/KqIHc9jYX1 — Futbol Mundial (@infofut_world) April 9, 2020

El brasileño tuvo palabras de especial cariño con Figo y con Beckham y habló de ser presidente del club pucelano: «Figo, yo era feliz contigo y los demás. Ganamos muchos títulos, lástima que no pudiéramos llevárnoslo todo. David tú eras de los mejores. Te tengo que dar las gracias por los centros que me ponías. La pelota iba donde tú querías»

«Con el Valladolid estoy muy contento, aunque cada vez que jugamos sufro mucho. Tengo muchos proyectos pendientes por hacer pero es difícil competir con los clubes medianos y sobre todo con los grandes» aseguró

© LLUIS GENE/GettyImages FBL-ESP-BARCELONA-REAL MADRID

Por su parte, Casillas se refirió a Roberto Carlos y al infarto que sufrió el año pasado en un entrenamiento con el Oporto: «A Roberto le costaba mucho bajar. Por eso me pedía calma para sacar. Lo del año pasado fue un susto tremendo, pero tuve suerte de que me pasó entrenando y rodeado de compañeros. Si no seguramente no estaría aquí con vosotros»

Por su parte el ex lateral tuvo palabras sobre la muerte de Lorenzo Sanz, presidente que lo trajo a la entidad de Concha Espina y falleció hace unos días por culpa del coronavirus: «Es una situación complicadísima, esperemos volver pronto a la normalidad. Lo de Lorenzo ha sido una pena»

Beckham habló de su nueva franquicia, el Inter de Miami: «Es complicado porque es la primera temporada, pero tiene cosas similares al Real Madrid y al ​United»

© John Gichigi/GettyImages Roberto Carlos and Iker Casillas of Real Madrid talk to the press…

En lo que coincidieron todos, Figo también, fue en su buen recuerdo de la época de Los Galácticos, con la que hicieron historia juntos en el Real Madrid: «No hay mejor combinación de ciudad y equipo que la de Madrid y el Madrid. Fue unas de las mejores épocas, si no la mejor de mi carrera.» Una conversación de otro planeta.