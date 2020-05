Coronavirus en imágenes | Calles desoladas, negocios cerrados y personas sin hogar que buscan sobrevivir a la pandemia

Fotografías de David Melgar | Colaboración

Un imponente Palacio Nacional se luce en el esplendor de la tarde en el centro histórico de San Salvador. Su arquitectura y su belleza son más notorias ahora que la afluencia de personas ha disminuido y que el comercio prácticamente se ha paralizado.

A su alrededor no hay más que negocios cerrados y calles desoladas. Lo mismo sucede en otras partes de la ciudad donde el COVID-19 ha obligado a la población a resguardarse en sus hogares.

Pero existe una minoría que no puede quedarse en casa porque simplemente no la tiene, las personas sin hogar buscan sobrevivir y sobrellevar esta pandemia como mejor puedan. Por ahora no existe un plan para las personas indigentes que también están expuestas a adquirir la enfermedad.