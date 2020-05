Esta actriz será la nueva Gaviota

View this post on Instagram

☕️ Así queda el triángulo estelar de la nueva versión de #CaféConAromaDeMujer: Laura Londoño y William Levy protagonizan, mientras que Carmen Villalobos es la gran villana. ➡️ 26 años después, RCN vuelve a producir esta exitosa historia de Fernando Gaitán ✝️ 🤔 ¿Le gusta este trío?