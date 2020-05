Luis Fonsi revela lo tormentoso que fue su divorcio de Adamari López

Por Quién | Renata González

Esta época de cuarentena ha llevado a varios famosos a hablar abiertamente de momentos delicados que han pasado durante su vida. El último en hacer fuertes confesiones es Luis Fonsi, quien habló abiertamente de lo que vivió mientras se estaba divorciando de Adamari López.

El cantante boricua reconoció durante una entrevista con el programa de Facebook que le afectó mucho el hecho de que la separación se haya hecho pública, pues eso dio pie a que mucha gente que ni los conocía emitiera una opinión, que en la mayoría de las veces fue bastante ofensiva, al menos para él.

© Getty Images Luis Fonsi y Adamari López antes de su separación.

“Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil”, aseguró Fonsi luego de Chiquinquirá Delgado le cuestionó cuál ha sido el momento más difícil de su carrera.

La conductora también le cuestionó sobre lo más feo que se ha dicho de él hasta el momento y el cantante de “Despacito” dio a entender que han sido los rumores que se desataron tras las declaraciones de Adamari López, quien afirmó que mientras luchaba contra un cáncer de mama, Fonsi le dijo que ya no la deseaba más.

“Me lo dijo una vez que él no me deseaba como mujer. Y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea. Se te cae el mundo. Y eso es mucho más duro que pasar por la enfermedad”.

Recordando los ataques de los que fue objeto luego de las declaraciones de su exesposa, Luis Fonsi dijo: ‘Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso’.

“Yo digo: ‘¿Sabes qué? Me voy a concentrar en mí, en lo que yo hago. Yo sé que soy una buena persona, no soy un hombre perfecto, he cometido mis errores pero ¿sabes qué? Si eso que están diciendo de mí no es verdad, no voy a ser de esas personas que voy a salir a armar un escándalo y una conferencia de prensa”, aseguró el cantante.

Y agregó: ‘La gente sabe quién soy, lo mío es hacer música, hacerlo de corazón. Yo vengo de una familia tranquila, llena de mucho amor, así me criaron a mí. Yo soy una persona humilde y voy a seguir luchando por mis sueños y eventualmente la gente se va a dar cuenta de que eso que se dijo no fue verdad. Se lo voy a demostrar, no se lo voy a decir”.