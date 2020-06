Fortnite: todo sobre la nueva temporada con Aquaman de Jason Momoa

MSN.COM

Después de meses de espera, y algunos retrasos, Fortnite y Epic Games por fin lanzaron la tercera temporada del que se ha convertido en uno de los juegos más populares de la década.

La segunda temporada del segundo capítulo del juego se cerró con un evento explosivo, llamado El Dispositivo, que dejó al mapa entero inundado, lo que no solo cerró el juego, sino que en realidad era una pista sobre lo que le esperaba a los jugadores una vez que Fortnite volviera. Ahora, Epic Game reveló más detalles de la tercera parte que lleva por nombre Splash Down y llega con uno de los mejores personajes del DC Universe en el cine, Aquaman de Jason Momoa.

“La isla se ha inundado y hay nuevas áreas para explorar, Merodeadores para enfrentar y … ¿tiburones para montar?” escribió Fortnite en su cuenta oficial de Twitter, revelando que hay nuevos peligros, pero también muchos otros rincones para seguir jugando y explorando.

En su primer trailer, se pueden ver algunas de las nuevas zonas y destacando la presencia de Aquaman, que está basado en el look y diseño del personaje interpretado por Jason Momoa en las más recientes películas de DC (y que tendrá una secuela pronto), señalando que será parte del nuevo Battle Pass que, «más adelante en el año», permitirá desbloquear al personaje de Aquaman, junto con nuevos atuendos y novedades, como la característica llamada «Build-A-Brella» que permitirá a los jugadores fabricar un paraguas personalizado.

