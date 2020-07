FEDECRÉDITO en alianza con Hábitat para la Humanidad construirán viviendas a familias afectadas por tormentas

El SISTEMA FEDECRÉDITO nuevamente se solidariza con los salvadoreños afectados por las Tormentas Amanda y Cristóbal, realizando una alianza con Hábitat para la Humanidad El Salvador para la construcción de 55 casas de concreto y la reparación de 110 techos, proyecto en el que se invertirá US $632,500.00.

Como parte de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial y reafirmando su compromiso de apoyar a los salvadoreños, el SISTEMA FEDECRÉDITO, conformado por las Cajas de Crédito, los Bancos de los Trabajadores, su Federación, SEGUROS FEDECRÉDITO y FEDESERVI, ha tenido a bien aportar a este proyecto un monto de US $482,725.23. Asimismo, gracias a la solidaridad de los salvadoreños que se sumaron con sus donativos, se logró recaudar un total de US $29,774.77; y Hábitat para la Humanidad El Salvador estará a cargo de la construcción de viviendas y reparación de techos, quien además aportará el monto de US $120,000.00 para esta gran obra, que beneficiará directamente a 165 familias afectadas por las tormentas.

El SISTEMA FEDECRÉDITO se llena de satisfacción al realizar este gran proyecto. “Nos complace confirmar que unidos somos más fuertes, ya que con este aporte que estamos brindando, la ayuda de los salvadoreños que se sumaron con sus donaciones y el apoyo de Hábitat para la Humanidad El Salvador, podremos contribuir a que muchas familias salvadoreñas recuperen sus viviendas para mejorar su calidad de vida”, comentó el Lic. Macario Armando Rosales Rosa, Presidente y CEO de FEDECRÉDITO.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Hábitat El Salvador, Ing. Ernesto Tobar, comentó su agrado por el proyecto que se desarrollará en conjunto con el SISTEMA FEDECRÉDITO. “Como organización humanitaria, estamos comprometidos a facilitar a las familias un lugar seguro donde vivir, siendo la base fundamental para que las familias puedan iniciar su ciclo de recuperación después de este desastre; gracias a esta alianza colaborativa que estamos firmando este día entre el SISTEMA FEDECRÉDITO y Hábitat para la Humanidad El Salvador, proporcionaremos una solución habitacional segura, además de brindarles capacitación en administración financiera y en preparación para desastres”, expresó.

Las familias beneficiadas con la construcción de las 55 casas de concreto son de las comunidades Flor Amarilla de Ciudad Arce y El Cariño de Guazapa; asimismo, la reparación de los 110 techos se realizará en las comunidades El Pichiche de Zacatecoluca, Miramar de San Vicente y El Limón de San Francisco Menéndez, las cuales han sido identificadas previamente por Hábitat para la Humanidad El Salvador, beneficiando a 5 departamentos del país.

Adicionalmente siempre con el objetivo de apoyar a las familias salvadoreñas afectadas por las Tormentas Amanda y Cristóbal, se realizó un donativo por US $ 50,000.00 para la entrega de 1,958 paquetes alimenticios y 2,423 láminas de Zinc, solidarizándonos de esta forma con nuestros hermanos salvadoreños.

Con estas acciones el SISTEMA FEDECRÉDITO demuestra una vez más que siempre está dispuesto a darle una mano a los salvadoreños cuando más lo necesitan.