Testigo clave implica a excoronel salvadoreño en masacre de jesuitas

Por Deutsche Welle

Un exteniente salvadoreño afirmó este miércoles (08.07.2020) en el juicio contra el excoronel Inocente Montano que el alto mando y la cúpula militar, con la aprobación del entonces presidente del país, Alfredo Cristiani, ordenaron asesinar en 1989 a los seis jesuitas de la Universidad Centroamericana sin dejar testigos de la matanza.

René Yusshy Mendoza, señaló explícitamente al alto mando (presidente y cargos políticos de Defensa) junto al estado mayor (militares) como los responsables y autores intelectuales de los asesinatos, ejecutados por el batallón Atlácatl y al que el exteniente acompañó por orden de sus superiores.

Declarando vía telemática desde Chile donde reside, el exteniente Yusshy René Mendoza dijo que Montano se encontraba en la reunión en la que se dio «la orden de proceder a eliminar a (Ignacio) Ellacuría», el rector de la Universidad Centroamericana (UCA) y uno de los jesuitas asesinados.

En esa reunión en la que no participó Mendoza, pero sí su jefe directo, el coronel Guillermo Benavides a quien se le encargó la operación, también se instruyó no dejar «testigos» en el campus de la UCA el 16 de noviembre de 1989.

Juicio en España

Montano negó al comienzo del juicio que se le sigue desde junio en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid, su relación con los asesinatos alegando que como viceministro de Seguridad Pública carecía de poder de mando.

Pero Mendoza, quien participó en la operación en 1989, insistió que Montano estuvo en reuniones previas de la cúpula militar. «Esa fue una operación completamente autorizada, todo el mundo lo supo, los oficiales de la escuela militar todos sabíamos, no hay forma de que nadie diga yo no supe, yo no me enteré», dijo el testigo.

Asesinato en el campus de la Universidad

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de élite asesinó a los religiosos en el campus de la Universidad.

Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También fueron asesinados los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija menor, Celina Mariceth Ramos.

«Toda la operación estaba ordenada por el alto mando, Benavides me dijo que tenía que ejecutar la orden que había recibido y que Montano fue una de las personas que dio la orden de eliminar a Ellacuría, me lo dijo varias veces», afirmó Mendoza, que así incriminó a excoronel, quien a su vez se enfrenta a 150 años de prisión.

Pero también implicó a Cristiani (presidente entre 1989 y 1994), porque según el testigo, el alto mando iba a informarle de la operación en un encuentro en el edificio del Estado Mayor y que si se oponía a los asesinatos se informaría de ello. «Si no hubo contraorden es que el presidente lo tuvo que haber aprobado», apostilló el exmilitar.

Mendoza, sobreseído al comienzo del juicio

Mendoza y el coronel Guillermo Benavides fueron condenados en 1991 en El Salvador por los asesinatos, pero salieron libres en virtud de una ley de amnistía decretada en 1993. Mendoza, teniente arrepentido que ha colaborado con la justicia española, fue sobreseído en esta causa al comienzo del juicio.

En este juicio muy esperado tanto en El Salvador como en España, de donde eran los jesuitas, la fiscalía española acusa a Montano de haber participado «en la decisión, diseño o ejecución del asesinato», por lo que solicita para él 150 años de cárcel.

Montano, de 76 años, llegó extraditado a España desde Estados Unidos en noviembre de 2017, y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva. El juicio debe culminar la semana entrante.

FEW (EFE, AFP)