Todo listo, así será el camino rumbo a la Final de la Champions League 2020

Este viernes se llevó acabo el sorteo de la Champions League que definará el camino a la Gran Final y donde por primera vez solo hay cuatro equipos clasificado a los Cuartos de Final. Este formato podría poner a viejos conocidos en frente con esperados reencuentros como el de Cristiano Ronaldo con los Merengues y partidos a muerte como un Barcelona vs Real Madrid.

Te presentamos como quedaría el camino rumbo a la Final por la Orejona tras el parón a causa de la pandemia por coronavirus:

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌

Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K

