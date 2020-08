Bukele acatará fallo de la Sala para no crear una crisis institucional

San Salvador, 10 ago (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo la noche de este domingo que su Gobierno acatará un reciente fallo del Supremo relacionado a la reactivación económica, paralizada por la pandemia del COVID-19, para «no crear una crisis institucional».

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el viernes inconstitucional el decreto gubernamental que establece el plan de reactivación de la economía por no contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa y limitar derechos establecidos en la carta magna.

Bukele comunicó durante una cadena nacional de radio y televisión que «este Gobierno ha decidido no crear una crisis constitucional y acatar la sentencia de la Sala».

«Aunque la sentencia de la @SalaCnalSV (Sala de lo Constitucional) nos parezca injusta la vamos acatar y de la misma manera que hemos luchado contra la pandemia, vamos a seguir luchando contra la pandemia», manifestó el mandatario.

Bukele reiteró que los jueces de la Sala de lo Constitucional le han quitado facultades al Ejecutivo para implementar acciones para contrarrestar al coronavirus y señaló que dicha sentencia «básicamente nos quitan el poder de reanudar la económica».

«Todos los gobiernos son capaces de poner las regulaciones, no le pidieron permiso a la Asamblea Legislativa o Sala de lo Constitucional (…) a pesar de todo esto, el presidente solo se queja, dicen; pero yo no me quejo por mi, me quejo por los que mueren, por los que perdieron familiares, todos conocemos a alguien que han perdido familiares ¿cuántos más vamos a perder?», dijo.

Y agregó «soy el (único) presidente del mundo con menos facultades para (enfrentar) la pandemia».

Los jueces del Supremo basaron su fallo en una sentencia que declaró ilegales la mayoría de leyes y decretos ejecutivos que han regido la atención a la pandemia por «vicios de inconstitucionalidad» al suspender garantías constitucionales sin los votos necesarios en el Parlamento.

De acuerdo con los juzgadores, el plan «contradice los parámetros constitucionales establecidos en la sentencia emitida en el presente proceso, relacionados con la suspensión y limitación de derechos fundamentales».

La Sala de lo Constitucional también decidió aplazar los efectos de esta anulación del plan de desescalada para el 23 de agosto próximo.

UN NUEVO PLAN CON SIETE PUNTOS

El mandatario salvadoreño que ante la «reapertura desordenada de la economía, por culpa de la Sala de lo Constitucional» se ha creado un nuevo plan con siete puntos.

En primer lugar, anunció Bukele, ya se tienen 1.125 camas disponibles en las áreas de Cuidados Intensivos del Hospital de El Salvador y de diversos nosocomios de la red pública para atender los casos de COVID ante el posible aumento de contagios en los próximos días.

Señaló que como segundo y tercer punto se están haciendo tomas de muestras de coronavirus aleatorias masivas para «mapear» el comportamiento de la pandemia en los 14 departamentos y así combatirla, y se entregarán kits domiciliares con medicamentos a personas que resulten positivas.

Los demás puntos tienen que ver con promover la implementación clusters (burbujas) personales, es decir que los ciudadanos elijan a 10 personas a las que podrán ver siguiendo las recomendaciones sanitarias necesarias, como el uso de mascarilla; entrega de paquetes con alimentos a afectados por la pandemia y de carné de inmunidad a personas que superaron la enfermedad.

«Con estos siete puntos creemos que podemos tener una reapertura, a pesar de la sentencia de la Sala, mucho más ordenada, mucho más saludable y mucho más inteligente que una simple reapertura el 24 de agosto», añadió.

Además, el mandatario anunció que se entregará un tercer bono de 150 dólares al personal de salud, policías y militares que están el primera línea, y que se ayudará económicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas para el pago durante 4 meses de la mitad de la planilla de los empleados.