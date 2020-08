Ella podría interpretar a Gloria Trevi en su bioserie

TV NOTAS

Desde hace unos meses se dio a conocer que la productora Carla Estrada, de 64 años, buscaba llevar a la televisión mexicana una nueva bioserie, misma en la que contaría con lujo de detalle lo que ha sido de la vida de Gloria Trevi, de 52, y que estaría completamente autorizada por ella.

También trascendió que Estrada y Trevi habían ya comenzado con la fase de preparación, misma en la que la cantante detallaría todo lo que ha vivido (desde su niñez, su paso por la prisión y cómo todos losobstáculos por los que pasó la llevaron directo al éxito), para posteriormente comenzar a escribir el guión.

Se sabe que ésta será producida para Televisa y Netflix, pero que por el momento la producción se encuentra detenida debido a la emergencia sanitaria que vivimos en el país, pero que apenas pase, se seguirá con los planes. Sobre quien podría ser la protagonista de ésta, se dijo que se había contemplado a Ximena Herrera y Martha Higareda, quienes hicieron casting para quedarse con el papel.

Sin embargo, ha resonado mucho que la también cantante, Danna Paola, de 25, podría encajar mejor con el papel, y que incluso, producción, fanáticos y la misma Gloria la piden para que sea la imagen del proyecto.

Hace unos días, en una entrevista, Danna expresó lo contenta que se sentiría si la contemplaran y sobre todo, si se quedara con el protagónico: «La verdad que no sabía (que la querían para hacer el personaje), pero ¡wow! a mi me encantaría, digo no se en que momento pero por supuesto que yo encantada, la verdad admiro mucho a Gloria y creo que es una gran cantante e increíble mujer y bueno si se da la oportunidad claro que sí«.

IG @gloriatrevi @dannapaola | Danna es una de las actrices que mejor encajaría con la historia de la cantante.

Y ahora que Danna aseguró que le encantaría ser parte de este ambicioso proyecto, sólo faltaría esperar a que confirmen si trabajará para Carla Estrada.

Recordemos que en 2014 salió a la luz ‘Gloria’, película producida por Matthias Ehrenberg y protagonizada por Sofía Espinoza (‘Gloria Trevi’), Tatiana del Real (‘Mary’), Ximena Romo (‘Aline’), Estrella Solis (‘Katia’) y Marco Pérez (‘Sergio Andrade’), que aunque tuvo muy buenas críticas, fue un proyecto no autorizado por la cantante.

IG @dannapaola | Danna expresó lo feliz que lo haría ser parte de este proyecto.