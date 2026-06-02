Daniel Radcliffe busca regularmente trabajos que le den muchísimo miedo.
El actor de 36 años no quiere caer en la autocomplacencia respecto a su carrera, por lo que disfruta buscando nuevos retos, como su reciente papel en el espectáculo unipersonal de Broadway, Every Brilliant Thing, que se basa en la interacción con el público y las conexiones humanas.
Así lo dijo a la revista PEOPLE: «Cada pocos años, quiero hacer algo que realmente me dé muchísimo miedo. Hay momentos en la carrera profesional en los que uno se siente demasiado cómodo, y hacer algo que te da miedo te saca de esa zona de confort. Y esto es sin duda lo que me ha pasado a mí. Cuando encuentro algo en lo que una parte me resulta muy, muy natural y siento que mi voz y la voz del personaje son bastante parecidas, pero también hay un elemento que es completamente ajeno y que está completamente fuera de mi zona de confort, ese es un punto ideal para mí. Es entonces cuando me emociono como actor y sé que estoy preparado para un desafío».
Anteriormente, Daniel había mostrado «poco interés» en un espectáculo unipersonal, pero le entusiasmaba la idea de interactuar con el público.
Dijo: «Nunca antes había hecho algo así. Y, para ser honesto, tenía muy poco interés en hacer algo en lo que simplemente fuera yo solo recitando diálogos frente a una audiencia. Es la conexión que este programa crea con el público lo que me impulsó a hacerlo. Cada noche, como comunidad en el teatro, creamos juntos esta obra. Y eso se siente realmente especial y único».
Antes de cada función, el actor de Harry Potter, que fue reemplazado en el espectáculo por Mariska Hargitay tras su última actuación el 24 de mayo, dedicaba 30 minutos a hablar con el público y a elegir a algunos espectadores para que le ayudaran durante la función. Le resultaba «liberador» ser tan participativo, en lugar de intentar pasar desapercibido como solía hacer entre el público.
Dijo: «Me encanta cómo me permite estar en una habitación llena de gente sin tener que esconderme, que es como suelo desenvolverme en el mundo la mayor parte del tiempo. Hay algo realmente liberador y divertido en poder correr de un lado a otro reclutando gente para el programa. Hay algo realmente liberador en simplemente correr por ahí y decir: ‘Hola, soy Dan. Encantado de conocerte’. ¡Es divertido! Jamás volveré a tener la oportunidad de hacer algo así. Siempre estaré agradecido por ello».