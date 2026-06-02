FESFUT analiza eliminar la venta de categorías y advierte que podría autorizar una última excepción

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, informó que la institución se encuentra realizando un análisis integral sobre la práctica de venta de categorías en el fútbol salvadoreño, con el objetivo de erradicar este mecanismo en futuras competiciones.

Según explicó, la federación considera que la venta de categorías no fomenta la competencia deportiva, afecta la equidad entre los clubes y puede generar distorsiones en los procesos de mérito deportivo que deben prevalecer dentro de las competiciones nacionales.

Bukele señaló además que esta práctica también puede provocar desmotivación entre jugadores, cuerpos técnicos e instituciones que han alcanzado logros deportivos mediante el rendimiento en la cancha.

No obstante, reconoció que la realidad económica representa un factor importante para muchos clubes, por lo que el tema está siendo evaluado desde diferentes perspectivas antes de tomar una decisión definitiva.

En ese contexto, el titular de la FESFUT indicó que, debido a que anteriormente no existía una postura oficial comunicada sobre este asunto, podría contemplarse una única y última excepción en casos específicos. Sin embargo, aclaró que cualquier solicitud sería analizada de manera individual y bajo criterios estrictos.

Asimismo, enfatizó que una eventual autorización no constituiría un precedente para futuras situaciones similares, ya que la intención de la federación es fortalecer la transparencia, la competitividad y el mérito deportivo dentro del fútbol salvadoreño.