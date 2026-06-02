Primer entrenamiento de la Selecta en Utah

La Selección Mayor de El Salvador realizó su primer entrenamiento en Utah, Estados Unidos, bajo la dirección técnica de Hernán Darío Gómez.

La sesión se desarrolló en el America First Training Ground con la participación de 25 jugadores disponibles. La principal novedad fue la incorporación de Nathan Ordaz, futbolista del LAFC, quien se sumó a los trabajos del combinado nacional.

El equipo continúa su preparación para los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio, en los que enfrentará a Corea del Sur el 3 de junio y a Catar el 6 de junio, ambos encuentros programados en Los Ángeles.

La Selecta sigue afinando aspectos tácticos y físicos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a estos compromisos internacionales, que forman parte de la preparación para sus próximos desafíos oficiales en Concacaf, entre ellos el inicio de la Liga de Naciones A en septiembre.