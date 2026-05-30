Bolillo Gómez define nómina de La Selecta para amistosos internacionales en Estados Unidos

La Federación Salvadoreña de Fútbol dio a conocer la nómina oficial de la Selección Mayor de El Salvador convocada por el entrenador Hernán “Bolillo” Gómez para disputar los próximos partidos amistosos internacionales en Estados Unidos.

Según lo informado, la delegación viajará este domingo para continuar con su preparación de cara a estos compromisos, con la única excepción de Nathan Ordaz, quien se incorporará al grupo en Utah el próximo 31 de mayo.

Asimismo, se confirmó que los jugadores Emerson Mauricio y Jefferson Amaya no podrán sumarse a la concentración debido a sus respectivas lesiones.

La convocatoria forma parte del proceso de preparación que encabeza Bolillo Gómez, quien continúa afinando detalles y evaluando variantes de cara a los próximos retos internacionales de La Selecta.