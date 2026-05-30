Motociclista lesionado tras accidente de tránsito en carretera de Santiago de María a Ciudad El Triunfo

Un accidente de tránsito se registró sobre la carretera que conduce de Santiago de María hacia Ciudad El Triunfo, a la altura de la colonia González Lara, en Usulután Norte.

En el percance vial se vieron involucrados una camioneta y una motocicleta, resultando lesionado el conductor de esta última.

Elementos de Comandos de Salvamento Filial Jucuapa atendieron la emergencia y brindaron asistencia prehospitalaria al motociclista, quien presentaba politraumatismos.

Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Santiago de María para recibir atención médica especializada.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para prevenir este tipo de incidentes en las carreteras del país.