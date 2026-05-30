PNC desmiente falsa convocatoria de plazas que circula en redes sociales

La Policía Nacional Civil aclaró que es falsa la información que circula en redes sociales sobre una supuesta convocatoria de plazas laborales para formar parte de la institución.

A través de un comunicado, la corporación policial advirtió a la población que el video difundido no corresponde a ninguna convocatoria oficial y pidió no dejarse engañar por publicaciones falsas que buscan desinformar.

La institución hizo un llamado a los salvadoreños a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la PNC para verificar cualquier anuncio relacionado con procesos de selección, convocatorias o información institucional.

Asimismo, reiteró la importancia de no compartir contenido no verificado para evitar la propagación de información falsa en redes sociales.