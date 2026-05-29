PNC arresta a hombre que intimidó con arma blanca a promotores de cable

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Javier Isaías Rivas Trejo, de 24 años, acusado de amenazar a empleados de una empresa de servicio de cable que ofrecían sus productos en el distrito de Ciudad Barrios.

Según el reporte policial, el hecho quedó registrado en un video en el que se observa al sujeto portando un machete y golpeando el vehículo en el que se transportaban los trabajadores.

Tras recibir la alerta, equipos policiales se desplazaron al sector y lograron su captura de forma inmediata. Durante el procedimiento, las autoridades le decomisaron un machete y un cuchillo, armas que presuntamente utilizó para intimidar a las víctimas.

Rivas Trejo será remitido por los delitos de amenazas agravadas y limitación ilegal a la libertad de circulación de personas. La corporación policial reiteró que no tolerará actos de violencia que pongan en riesgo la integridad de la población y advirtió que quienes cometan este tipo de hechos deberán responder ante la justicia.