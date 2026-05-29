Retiran siete vehículos abandonados en colonia Zacamil tras operativo municipal

El alcalde de Alcaldía de San Salvador Centro, Mario Durán, verificó este viernes el retiro de vehículos en estado de abandono sobre la calle Las Margaritas, en la colonia Zacamil, distrito de Mejicanos, como parte de las acciones contempladas en el Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro.

De acuerdo con la comuna, previamente se notificó a los propietarios de 10 automotores que permanecían abandonados en la zona. Tras cumplirse el plazo de 72 horas otorgado para su retiro voluntario, únicamente tres fueron movilizados por sus dueños, mientras que los siete restantes fueron removidos mediante grúa por incumplimiento a la disposición municipal.

Las autoridades detallaron que, según la normativa vigente, un vehículo es considerado en estado de abandono cuando permanece por más de 30 días sin movilizarse de la vía pública.

El edil explicó que estas acciones se ejecutan en cumplimiento de los artículos 50, 67 y 68 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, la cual establece sanciones económicas que oscilan entre los $901 y $2,200, además de los costos administrativos y del servicio de grúa.

La municipalidad reporta actualmente cerca de 400 vehículos abandonados únicamente en el distrito de Mejicanos, por lo que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia permanente desarrollada en los cinco distritos de San Salvador Centro para recuperar espacios públicos y fortalecer el orden y la seguridad.

Los automotores retirados fueron trasladados a un predio municipal. Sus propietarios tendrán un plazo de 60 días para acudir a la Delegación Contravencional de San Salvador Centro, realizar el trámite correspondiente y cancelar las sanciones establecidas para recuperarlos.