Capturan a hombre acusado de lesionar a su expareja tras atacarla con un ladrillo

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Henry Ernesto Guevara Vásquez, de 36 años, acusado de lesionar a su expareja luego de presuntamente atacarla con un ladrillo en medio de una discusión.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió mientras el detenido se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a otro sujeto. Posteriormente, inició una discusión con la víctima y, en medio del altercado, le lanzó un ladrillo que impactó en su cabeza.

La mujer resultó lesionada y fue trasladada hacia un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

Las autoridades detallaron que Guevara Vásquez será remitido ante las instancias judiciales correspondientes por el delito de lesiones.

La Policía reiteró que continuará actuando con firmeza ante cualquier hecho de violencia y recordó que toda persona que cometa delitos deberá responder ante la justicia.