Neymar sufre lesión muscular y pone en duda su debut con Brasil en el Mundial 2026

La selección de Brasil confirmó que el delantero Neymar sufrió una lesión muscular grado II en la región del gemelo, por lo que estará fuera de actividad entre dos y tres semanas.

El diagnóstico fue confirmado por el médico de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rodrigo Lasmar, quien detalló que los exámenes revelaron una lesión de mayor gravedad a la reportada inicialmente por Santos FC.

Con esta situación, el atacante se perderá los amistosos de preparación de la Canarinha y su presencia en el debut mundialista frente a Marruecos queda en duda.

Según los tiempos estimados de recuperación, Neymar podría estar disponible apenas dos días antes del primer compromiso de Brasil en la , lo que genera incertidumbre sobre su condición física para ese encuentro.

El panorama se complica aún más considerando que el técnico no lo había tomado en cuenta desde que asumió la dirección técnica de la selección brasileña.