La Selecta cambia de sede para amistoso ante Corea del Sur en fecha FIFA de junio

La Federación Salvadoreña de Fútbol informó sobre un cambio de sede para el partido amistoso que disputará la selección mayor masculina de Selección Nacional de Fútbol de El Salvador frente a Selección de fútbol de Corea del Sur, correspondiente a la fecha FIFA de junio.

De acuerdo con el anuncio oficial, el encuentro se jugará el próximo 3 de junio de 2026 a las 7:00 de la noche en el BYU South Field, ubicado en la ciudad de Provo, Utah, Estados Unidos.

La modificación representa un ajuste logístico en la planificación del compromiso internacional, que forma parte del proceso de preparación de La Selecta de cara a sus próximos desafíos oficiales.

Con este amistoso, el combinado nacional continúa sumando roce internacional ante selecciones de alto nivel, buscando fortalecer su funcionamiento colectivo y evaluar variantes tácticas en una etapa clave de preparación.

El duelo ante Corea del Sur genera expectativa entre la afición salvadoreña, al tratarse de una prueba importante frente a un rival de exigencia internacional.