MOP intensifica limpieza en quebradas para prevenir inundaciones durante invierno 2026

El informó que continúa desarrollando jornadas de limpieza en distintos puntos del país como parte del Plan Nacional de Mitigación 2026, con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada lluviosa.

Como parte de estas acciones, este día iniciaron labores de desalojo de basura en un tramo de 200 metros de la quebrada Tutunichapa, ubicada en la colonia Guatemala, una zona considerada crítica por la acumulación de desechos sólidos.

Según detalló la institución, las intervenciones abarcan ríos, drenajes, carreteras y sectores históricamente vulnerables a afectaciones provocadas por la obstrucción de sistemas de evacuación de aguas lluvias.

El MOP advirtió que la basura arrojada en calles, drenajes y quebradas provoca inundaciones, contaminación ambiental y daños directos a las comunidades, afectando a cientos de familias durante las lluvias.

Por ello, las autoridades reiteraron que estas jornadas de limpieza se extenderán a diferentes quebradas del territorio nacional para reducir focos de contaminación, prevenir emergencias y mantener despejados drenajes y obras de paso.

Asimismo, hicieron un llamado a la población a evitar lanzar desechos en la vía pública, recordando que esta práctica termina generando afectaciones colectivas.