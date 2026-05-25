Autoridades inician la instalación de la moderna pasarela peatonal en Zaragoza

El Viceministerio de Transporte (VMT), inició los trabajos de instalación de una nueva pasarela peatonal sobre la carretera al Puerto de La Libertad, específicamente en el sector de Tuscania, distrito de Zaragoza, La Libertad Este.

La obra forma parte de las estrategias continuas del Gobierno para mejorar la seguridad vial en las principales arterias del país. Asimismo, este proyecto se ejecuta en un polo de gran desarrollo e inversión económica, impulsado por los altos niveles de seguridad en el país y por su conectividad estratégica entre Nuevo Cuscatlán y el circuito turístico de Surf City, en La Libertad Costa.

Los equipos técnicos avanzan con éxito en el montaje de las tres columnas de soporte y de las vigas H que conformarán la estructura base de la pasarela. De acuerdo con el plan de diseño, la estructura tendrá una longitud aproximada de 51 metros; de igual manera, en los próximos días se continuará con la instalación de las gradas de acceso y del tramo peatonal elevado.

La obra beneficiará a miles de peatones y conductores, garantizando una movilidad segura y fluida, reduciendo significativamente los riesgos por cruces a nivel de calle en esta importante vía de alta velocidad.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población, el VMT estará ejecutando cierres parciales y totales en distintos horarios sobre este tramo de la carretera al Puerto de La Libertad. Las autoridades instan a los conductores a mantener la precaución, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones de los gestores de tráfico desplegados en la zona.