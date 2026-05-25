Pelea en polideportivo termina con cuatro capturados en San Miguel Oeste

La informó sobre la captura de cuatro sujetos que protagonizaron una pelea al interior de un polideportivo ubicado en el distrito de Chinameca, San Miguel Oeste.

Los detenidos fueron identificados como Rubén Alexander Campos Martínez, de 19 años; Luis Enrique Morataya Cerón, de 19; Kevin Josué Hernández García, de 20; y José Leonel Flores Del Cid, de 19 años.

De acuerdo con las autoridades, los cuatro serán remitidos por el delito de desórdenes públicos, tras alterar el orden y protagonizar el altercado dentro de las instalaciones deportivas.

La PNC reiteró que este tipo de conductas tendrán consecuencias legales y recordó a la población que la violencia no es la solución ante ningún conflicto.